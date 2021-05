Dogana, colpo di scena: Fuksas rinuncia L'annuncio di Festa che chiede alla comunità di fargli cambiare idea

Colpo di scena sul futuro della Dogana. Il sindaco Festa, nella diretta facebook di stasera, ha annunciato che l'archistar Fuksas ha rinunciato all'incarico per la riqualificazione dello storico edificio di Piazza Amendola.

“Massimiliano Fuksas si è dimostrato una persona straordinaria, molto umile, nonostante sia tra i più quotati al mondo - ha dichiarato Festa - E aveva anche preso molto a cuore il progetto della Dogana. Purtroppo devo annunciare che Fuksas ha rinunciato all'incarico, inviandomi una lettera in cui mi scrive: Ho letto di polemiche quotidiane sollevate dai professionisti locali che mi vedono costretto a rinunciare al piccolo, seppur prestigioso, incarico affidatomi.

"Comprendo lo stato d’animo di Fuksas - ha continuato il primo cittadino - e chiedo alla comunità di aiutarmi a fargli capire quanto la città tiene alla sua presenza e al suo contributo per redigere un progetto che sia in grado di traghettare la Dogana verso traguardi ambiziosi. Io lancio un appello alle associazioni di categoria, agli operatori turistici, agli ordini professionali che hanno a cuore la città, di far capire a Fuksas che non vogliamo perdere un’occasione per noi storica".

"La procedura è legittima - ha poi concluso il sindaco - se poi gli architetti vogliono contestare che c’è un altro professionista in grado di realizzare un’opera unica al pari di Fuksas, si accomodino. Non possiamo perdere questa grandissima opportunità. Facciamo sentire a Fuksas la nostra vicinanza e aiutatemi a fargli cambiare idea".