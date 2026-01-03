Avellino: dentro Sala e Reale, ripartenza con il "Partenio-Lombardi" blindato Sabato prossimo la prima di due sfide casalinghe consecutive per i lupi

Ripartenza al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino dopo alcuni giorni di riposo e con la Sampdoria nel mirino. Sabato prossimo sarà la prima di due gare casalinghe consecutive: prima i blucerchiati, poi la Carrarese sabato 17 con punti pesanti in palio. Avvio deciso sul mercato per i lupi con tre ufficialità in uscita nel primo giorno della sessione invernale. Il club irpino ha comunicato la cessione a titolo definitivo di Sonny D'Angelo al Latina, il prestito di Antonio De Cristofaro al club pontino e di Matteo Marchisano al Giugliano. In entrata, dopo l'accordo raggiunto già a dicembre con il Como per il terzino sinistro Marco Sala, l'Avellino abbraccia Filippo Reale. Il difensore classe 2006, di proprietà della Roma, protagonista nelle giovanili giallorosse, è reduce da 6 mesi in prestito alla Juve Stabia con pochi minuti giocati. Reale punterà alla continuità in Irpinia ed è la pedina under a cui la dirigenza biancoverde legherà un over nel restyling difensivo. Come chiaro da giorni, anche nel mese di gennaio l'Avellino svilupperà tutta la settimana di allenamenti a porte chiuse.

Il programma degli allenamenti

Sabato ore 16: porte chiuse

Domenica ore 16: porte chiuse

Lunedì ore 10.30: porte chiuse

Martedì ore 10.30: porte chiuse

Mercoledì ore 10.30: porte chiuse

Giovedì ore 10.30: porte chiuse

Venerdì da definire