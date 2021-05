Morra De Sanctis, seduta straordinaria del Consiglio Comunale Appuntamento alle 19, ecco i punti all'ordine del giorno

Alle 19, in prima convocazione, si terrà una sessione straordinaria del Consiglio Comunale di Morra De Sancits. La seduta si terrà in videoconferenza e chi è interessato a seguire i lavori potrà farlo collegandosi alla pagina facebook del Comune Altirpino dove sarà trasmessa in diretta streaming. Diversi i punti all'ordine del giorno, preannunciati in concomitanza con l'annuncio della convocazione della seduta odierna: lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti; riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 comma 1, lettere e) del Decreto Legislativo numero 267/2000; regolamento per l'istituzione e disciplina del nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Approvazione; modifica regolamento per l'affrancazione dei livelli approvato con CC numero 40/2016 e integrato con delibera CC numero 31; recesso dall'ATS dell'area di crisi Montella/Calitri (Alta Irpinia). Determinazioni; comunicazioni del sindaco.