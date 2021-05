Montella, da oggi ripristinate le fermate AIR Ecco le due tratte che saranno di nuovo garantite

L'AIR, con un avviso al pubblico a firma dell'amministratore unico Alberto De Sio, ha annunciato il ripristino delle fermate nel Comune di Montella. A tal proposito è stato reso noto che da oggi sono istituite le fermate, contrassegnate dal logo dell'AIR, relative a due tratte: Montella – Lioni, con la nuova fermata in via Forum Felix, all'altezza del civico 20, in direzione Cassano Irpino; Montella – Bagnoli Irpino, con il ritorno della fermata in via Scipione Capone, all'altezza del civico 183 (in prossimità dell'incrocio via degli Asfodeli), in entrambi i sensi di marcia.

Un altro passo verso un graduale ritorno alla normalità per il Comune guidato dal sindaco Rizieri Buonopane, in attesa di buone notizie sul fronte Covid-19 dopo l'ultimo bollettino disponibile, aggiornato al 18 maggio, che ha fatto registrare un totale di 42 cittadini attualmente positivi. C'è, comunque, ottimismo in merito all'evoluzione della situazione. Visto l'andamento epidemiologico registrato sul territorio comunale nell'ultima settimana, confermato dalla relazione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente, dallo scorso lunedì sono riprese le attività didattiche in presenza per tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.