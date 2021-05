Scuola e mondo social: liceo Imbriani, istituto modello Ampliamento dei linguaggi della comunicazione nell’era digitale

Le classi 1B, 2B, 3B e 4B del Liceo scientifico “P. E. Imbriani” di Avellino con ampliamento dei linguaggi della comunicazione nell’era digitale, in collaborazione con il Disps della Università di Salerno, hanno svolto, come ogni anno, una serie di laboratori riguardanti la comunicazione d’impresa, la gestione dei social media, la Web Tv e il digital contente creator, seguiti e realizzati dai docenti esterni Luca Lanzetta, Mario Marciano e Rosaria Morrone e dai docenti interni Rita Casarella, Paola Lionetti, Rossella Pisani, Ornella Tamborrini e Maria Venezia.

Durante ogni attività gli allievi hanno realizzato diversi e vari lavori. Una particolare attenzione è stata data al mondo dei social media e dei libri creando e gestendo una pagina facebook contenente i prodotti realizzati dalle quattro classi, il blog “Letto e recensito” in cui si raccolgono tutte le recensioni e i materiali legati al modo della lettura e due video che offrono una diversa interpretazione e modalità di comunicazione dei libri e degli albi illustrati.

Altro campo di interesse è stato quello delle pubblicità, in particolare di quelle a contenuto sociale, sono stati realizzati, infatti, quattro pubblicità progresso aventi per tema il covid, in cui attraverso l’ironia, l’informazione, la riflessione, l’estro artistico, il genere noir, si è voluto promuovere l’uso della mascherina e del vaccino.

I ragazzi si sono, poi, occupati della realizzazione di video in cui hanno simulato dei comunicati da rivolgere alla nazione in cui annunciare, in maniera reale o surreale, situazioni catastrofiche. Infine, gli studenti hanno curato la campagna pubblicitaria per il lancio di un prodotto locale, la castagna lessa imbustata, da consumarsi come uno snack alternativo.

Tutti i prodotti saranno presentati durante la seconda edizione di Frames comunicativi che si terrà venerdì 28 maggio alle 16.30 in diretta streaming sul canale facebook del liceo Paolo Emilio Imbriani di Avellino.

Ad illustrare le finalità e i contenuti dei lavori saranno il dirigente scolastico del Liceo “P. E. Imbriani” Sergio Siciliano e Alfonso Amendola, in rappresentanza del dipartimento di scienze politiche e sociali dell’Università degli Studi di Salerno, partner del liceo avellinese, e, ovviamente, gli alunni delle 4 classi dell’ampliamento dei linguaggi della comunicazione, protagonisti della sperimentazione didattica.