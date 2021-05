Marzano di Nola, 986 vaccinati: 42 per cento con doppia dose Il sindaco Addeo ha presentato i numeri sul territorio di competenza

Il sindaco di Marzano di Nola, Francesco Addeo, ha presentato i numeri della campagna vaccinale sul territorio di riferimento. Il primo cittadino, "preso atto del report della piattaforma dell'Unità di crisi della Regione Campania in data 05/05/2021, porta a conoscenza della Cittadinanza che la situazione epidemiologica nel Comune di Marzano di Nola, presenta le seguenti condizioni: n. 986 soggetti vaccinati, di cui il 42% con doppia dose, n. 148 soggetti negativizzati, n. 3 soggetti positivi che hanno effettuato il tampone presso laboratori privati, in attesa di conoscere l'esito del 2° tampone ASL, in isolamento domiciliare obbligatorio. Comunica, inoltre, che la seconda dose del vaccino da somministrare ai concittadini impossibilitati di recarsi al centro vaccinale, sarà regolarmente praticata nei tempi stabiliti da apposita circolare del Ministero della Salute, come da nota del Dirigente Generale dell'ASL di Avellino". Quasi la metà dei cittadini vaccinati ha già ottenuto la seconda dose.