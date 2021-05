Chiuso il garage del Comune: sos parcheggi per la movida Manca il certificato antincendio. Arvonio: al lavoro per presentare nuova domanda

Chiuso d'urgenza il parcheggio del Comune di Avellino. Da ieri sera cancelli chiusi per dipendenti ma anche per i cittadini. La comunicazione arriva direttamente dal dirigente al Patrimonio Gaetano D'Agostino, che ha comunicato «il diniego all'utilizzo delle due autorimesse» sotto il Palazzo di Città.

Manca il certificato di prevenzione antincendio. Anche il comando della polizia municipale come da procedura è stato informato del caso.

“Stiamo già lavorando per procedere con la nuova documentazione da integrare per ottenere il rilascio di un nuovo parere favorevole - spiega il comandante Arvonio -, così da consentire la riapertura del parcheggio, così utile per tutte quelle attività del centro antico che in queste sere di zona pedonale spinta stanno riprendendo a lavorare”. L’area parcheggio messa a disposizione dal comune nelle ore notturne gratuitamente alla città è funzionata quale efficace snodo parcheggi per ripopolare il centro storico di visitatori. Senza dimenticare le concessioni di aree all’esterno su cui locali, bar, ristoranti e pizzerie hanno potuto sistemare tavoli all’aperto. Nello specifico il certificato di prevenzione incendi era scaduto nel giugno 2020. Ora servirà qualche giorno per riformulare l richiesta di autorizzazione per ottenere un nuovo parere dai vigili del fuoco.

“Saremo rapidi nel procedere con l’integrazione della documentazione e presentazione della domanda. I nostri uffici - spiega il comandante Arvonio - sono già al lavoro”.