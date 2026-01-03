Avellino, la tragedia di Christian: lunedì i funerali del 31enne morto in Friuli Domani camera ardente a Mercogliano, lunedì funerali al Duomo

Si terranno lunedì 4 gennaio 2026 i funerali di Christian Aufiero il 31enne di Avellino, morto in un tragico incidente stradale in provincia di Gorizia prima di Natale, lo scorso 16 dicembre 2025.

L'attesa per l'ultimo saluto

Avellino si prepara a stringersi attorno alla famiglia di Christian. Il dramma si è consumato in provincia di Gorizia, dove Christian Aufiero viveva e lavorava da tempo come operaio. Dopo l’attesa legata alle procedure giudiziarie, è arrivato il nulla osta per il rientro della salma e ora la comunità può finalmente accompagnarlo nell’ultimo saluto.

La camera ardente

La camera ardente sarà allestita domani, domenica 4 gennaio, a partire dalle ore 9, presso le Onoranze Funebri Irpinia, in via Nazionale Torrette a Mercogliano, dove parenti, amici e conoscenti potranno rendere omaggio a Christian e condividere il dolore della famiglia. "Non so come farò, a vivere senza di te...non dovevi andare via così Cri Vita mia, proteggimi da lassù", ha scritto in un commovente post sui social suo fratello gemello Alex.

I funerali nel Duomo di Avellino: la partecipazione di una città intera

Le esequie si terranno lunedì 5 gennaio alle ore 10 nel Duomo di Avellino. Christian era un ragazzo nato e cresciuto nel Rione Mazzini ed era rimasto profondamente legato alla sua terra nonostante il trasferimento al Nord per lavoro.

Il cordoglio ai familiari: un dolore condiviso

Christian lascia il padre Ermanno, la madre Alessandra Esposito, il fratello gemello Alex, il fratello Renzo, i nonni, gli zii e tutti i familiari, ai quali in queste ore stanno giungendo numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza.