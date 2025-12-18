La tragedia di Christian, Avellino in lutto: "Addio anima bella" Attesa per i funerali del 31enne morto in un tragico incidente stradale in provincia di Gorizia

La morte di Christian Aufiero, 31enne di Rione Mazzini di Avellino, morto in un tragico incidente stradale a Gorizia ha profondamente addolorato la comunità avellinese. Il 31enne da anni viveva in Friuli, dove aveva trovato lavoro come operaio in una grande fabbrica. Ad Avellino in tanti aspettano per poter dare l'ultimo saluto ad un ragazzo particolarmente amato nella sua città. Suo fratello gemello Alex in un commovente post sui social annota: "Non so come farò, a vivere senza di te...non dovevi andare via così Cri Vita mia"

L'attesa per i funerali

Si attende che la salma venga liberata dalla Procura di Gorizia . Il centauro e` rimasto coinvolto in un drammatico sinistro in provincia di Gorizia. La salma si trova all’obitorio, in attesa di disposizioni dell’autorita` giudiziaria, poi tornera` ad Avellino per celebrare i funerali. Sotto choc la comunita` dell’intera Irpinia. Diversi i messaggi di cordoglio che hanno raggiunto i familiari del 31enne, molto conosciuto nel capoluogo irpino.

"Ciao anima bella"

"Sei stato sempre bravissimo ragazzo,buono di cuore e con il sorriso anche nelle situazioni più difficili. Ricordo quando otto anni fa hai trovato una gattina in un garage che piangeva, l'hai portata da noi e l'hai chiamata Mia. E' cresciuta e bellissima. Mi dispiace tantissimo,non dovevo andare così, resterai sempre nei nostri cuori. " Scrive Alessandra.

"Non riesco a crederci… Sei stato una persona speciale e resterai tale per sempre.. Ti voglio un mondo di bene… Resterai per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerti..Ciao anima bella", ricorda Maria. "La vita con te è stata spesso ingiusta ma l’hai sempre affrontata con quel sorriso che ti contraddistingueva da tutti noi. Quanto vorrei poter sentire la tua voce anche solo per l’ultima volta.. con te vola via anche un pezzo di me. Mi hai straziato..Ti porterò sempre nel mio cuore,ti voglio bene fratello mio.", Annota Luigi.