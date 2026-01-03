Il presepe di Alessandra e Felice trionfa a Savigliano in Piemonte Un simbolo di inclusione e tradizione che ha suscitato una sincera emozione

Ci sono gli scorci irpini e campani, quelli a lui cari, quelli della sua terra natale. E ci sono personaggi storici e una atmosfera suggestiva. È il presepe artigianale e antropologico creato da Felice Pavese, Irpino di Dentecane, e dalla compagna Alessandra Relmi.

La natività realizzata dalla coppia ha convinto la commissione esaminatrice e ha vinto a furor di popolo in Piemonte, a Savigliano.

L'opera ha pure un fine socio sanitario: serve a favorire inserimento dei pazienti con disturbi mentali.

Pertanto il presepe di Ale e Felice è simbolo di inclusione e tradizione che ha suscitato una sincera emozione.