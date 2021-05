Conza e Sant'Andrea di Conza, riecco la festa delle Maggiaiole Il rito folkroristico e religioso torna, come da tradizione, l'ultimo sabato di maggio

Il ritorno alla normalità è fatto anche dalla riscoperta di tradizioni che la maledetta pandemia ha congelato tra limitazioni necessarie a contenere la diffusione del contagio. La campagna vaccinale avanza, i dati migliorano giorno dopo giorno grazie al senso di responsabilità dei cittadini e si torna a vivere con frequenza maggiore momenti conviviali e a celebrare appuntamenti fissi, che si tramandano di anno in anno per generazioni. Oggi è in programma un incontro tra le comunità di Conza della Campania e Sant’Andrea di Conza per onorare la Festa delle Maggiaiole, il rito folkloristico e religioso che si ripete da tempo immemore l’ultimo sabato di maggio, quest’anno fermato, solo in parte, dalle restrizioni in atto per Covid. Per suggellare l’amicizia tra i due paesi, la comunità di Conza della Campania accoglierà le Maggiaiole, nel ricordo e nella fede per la Madonna della Caggia, nella Cattedrale di Conza “Santa Maria Assunta” dove alle 11,30 ci sarà la celebrazione della Santa Messa.