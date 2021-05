"Classe di lettori", premio per gli studenti di Vallesaccarda Premiazione in webinar per la prima edizione del progetto de “La Prediletta” su libri e lettura

La 2^A della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo “Pascoli” di Vallesaccarda è la prima classe in Italia a ricevere il distintivo “Classe di lettori” dell'omonimo progetto dell'associazione “La Prediletta aps” di Lioni. I dodici studenti, coordinati dalla professoressa Sara Bardaro, sono stati i primi a portare a termine l'intero percorso di lettura, ideato dall'avvocato e scrittrice Chiara Cavallaro, realizzando un filmato, un calendario e un tour virtuale delle biblioteche italiane. Vincitore del bando nazionale “Educare alla lettura” 2019 del Centro per il libro e la lettura, il progetto “Classe di lettori” prevede tre momenti: un corso di formazione per docenti delle scuole media dell'Alta Irpinia, che si è tenuto dal 1° febbraio e al 3 marzo 2021, la costituzione di una rete della lettura che attualmente consta di quattordici operatori territoriali.

E la creazione di una guida al distintivo per le classi di lettori che, animate dai docenti, avviano un percorso di lettura incentrato su tre temi: I libri ed io, I libri e la classe, La classe ed il mondo dei libri. Alla consegna del premio, avvenuta in modalità webinar, hanno preso parte: Maria Greco per il Cepell, la presidente de “La Prediletta” Piera Farese, Lea Gemmato della redazione di Fahrenheit (Radio Rai 3) e la direttrice della rivista Andersen Barbara Schiaffini. “In un anno nel quale era impossibile frequentare fisicamente i luoghi della cultura e della lettura - spiega Cavallaro - questi ragazzi hanno aperto la porta della loro classe ai libri, si sono lasciati invadere da generi e stile diversi e hanno viaggiato con la mente. In estate “Classe di lettori” sbarcherà in radio, mentre il prossimo anno speriamo di poter procedere in presenza alla consegna dei distintivi”. “La forza del progetto – commenta Greco – è stata la possibilità per gli studenti di confrontarsi con i libri e la lettura slegati dall'obbligo della valutazione e del voto”. “Classe di lettori” è stato promosso da “La Prediletta aps” in partnership con l'istituto comprensivo “Criscuoli” di Sant'Angelo dei Lombardi e la rivista Andersen. La guida al distintivo, consultabile all’indirizzo www.classedilettori.it, è disposizione di tutti gli istituti scolastici italiani.