Dogana, gli architetti: "Chiediamo solo chiarezza" Petecca: "Resterebbe un grande onore avere Fuksas"

Sulla vicenda dell’antica Dogana di Avellino gli architetti irpini per sgomberare ogni dubbio ed evitare di incorrere in falsi populismi chiariscono ancora una volta che hanno inteso impugnare unicamente una procedura anomala senza alimentare polemiche. Mentre resterebbe un grande onore avere il maestro Fuksas quanto prima con noi in città e come indescrivibile l'orgoglio di rivedere rinascere l'antica Dogana, come simbolo del territorio e ripristino dei valori di amore e passione per la storia di una comunità, la conservazione dei monumenti e i luoghi che meglio rappresentano le radici dei valori da trasferire alle future generazioni". Lo dichiara il presidente degli architetti irpini Erminio Petecca.