Mugnano del Cardinale, riaperta la villa comunale "Evitare assembramenti, rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali"

Nella giornata di ieri, a Mugnano del Cardinale, è stata riaperta la villa comunale. L'iniziativa dell'amministrazione guidata dal sindaco, Alessandro Napolitano, si lega alla ripartenza dei territori dopo i mesi di chiusure di diversi spazi pubblici determinate nella gestione dell'emergenza covid-19. "Riapertura della Villa Comunale di Mugnano del Cardinale - via Parco - con ingresso libero, evitando assembramenti e nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali": ecco l'annuncio da parte del Comune di Mugnano del Cardinale ai residenti con la raccomandazione di rispettare le norme anti covid dopo la scelta di riaprire il giardino pubblico cittadino. Appuntamento anche per questa mattina in un luogo da sempre riferimento per la comunità e riaperto verso l'estate, che dovrà essere quella della ripresa. Nei giorni scorsi, l'Ente comunale ha determinato gli interventi utili per la riapertura in sicurezza dell'intera area dopo i mesi di lockdown, zona rossa e gestione causata dalla pandemia.