Ariano. Si svuota terapia intensiva, solo 9 malati in ospedale Frangipane. L'Irpinia spera. Solo altri 24 i malati al Moscati

Si svuota la Terapia Intensiva dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino e calano i contagi da covid che sono solo trenta nelle scorse ore. 33 pazienti covid tra le corsie dei presidi ospedalieri in Irpinia e la provincia di Avellino inizia a vedere la luce infondo al tunnel. Ma proprio nella terapia intensiva del Frangipane è spirato ieri mattina l’imprenditore del torrone, Vincenzo Di Iorio. Aveva 77 anni. Lutto nella sua Pietradefusi e in tutta l’Irpinia. Era l'ultimo paziente assistito nel reparto dedicato ai casi gravi di coronavirus, ma purtroppo ieri mattina il suo cuore si è fermato per sempre.

Nel nosocomio del Tricolle restano 9 pazienti infetti. Tutti liberi, dunque, i 7 posti letto di Terapia Intensiva. I 9 in Area Covid sono così distribuiti: 6 (su 16 posti letto) in Medicina e 3 (su 10 posti letto) in Sub-Intensiva. Presso l’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino sono 24 i pazienti alle prese con il nuovo Coronavirus: 16 al Covid Hospital (7 dei quali in Terapia Intensiva) e 8 nel plesso di Solofra.

Conti alla mano sono solo 33 i malati covid ospedalizzati, in un fine maggio in cui la campagna vaccinale accelera e l'Irpinia spera di superare la pandemia. L’Asl ha ufficializzati altri 30 casi su 631 tamponi analizzati.

L’indice di positività sale solo lievemente rispetto alle 24 ore precedenti: passa dal 4,12% al 4,76%. Si torna il classe a Montemarano dopo l'accertamento su alcuni contatti di alunni positivi. Scuole chiuse, invece, in alcuni plessi di Mercogliano.