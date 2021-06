Sant'Angelo dei Lombardi, s'inaugura il "Giardino dei Giusti Felice Sena" Domani, alle 11, il sindaco Marandino formalizzerà l'intitolazione al vicebrigadiere eroe

L’Amministrazione Comunale di Sant’Angelo dei Lombardi si prepara a vivere una giornata, a lungo attesa, insieme alla propria comunitià. Domani, alle 11, si terrà l’inaugurazione ufficiale del “Giardino dei Giusti Felice Sena”, vicebrigadiere presso la Questura di Verona. Il sindaco Marco Marandino procederà a formalizzare l'intitolazione. A seguire la lettura animata della storia e della biografia di Felice Sena tratta da “Le ricerche hanno dato esito negativo” a cura di Katya Cogliano e Antonio Nivone, con l'accompagnamento musicale a cura della violinista Beatrice Stefania Gargiulo. "L’Amministrazione Comunale e la Comunità di Sant’Angelo dei Lombardi è fiera e orgogliosa di essere concittadina di un eroe che ha salvato centinaia di vite dalle feroci deportazioni del nazi-fascismo, vedendo nel vicebrigadiere un esempio di impegno civile ed etico da seguire e imitare" il commento isituzionale alla vigilia dell'appuntamento. L’inaugurazione prevede, nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, l’ingresso contingentato dei partecipanti con un massimo di 40 posti a sedere. Per coloro che non riusciranno a rientrare in questa cerchia sarà possibile seguire l'evento in direttta, online, attraverso la pagina facebook del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi.