Villamaina in lutto, è scomparso il vicesindaco De Ieso Per 10 anni al fianco del sindaco Di Cicilia. Domani pomeriggio l'ultimo saluto

Villamaina piange il suo vicesindaco. Ieri si è spento improvvisamente Giovanni De Ieso. A comunicarlo il Comune Altirpino attraverso la sua pagina facebook: “Per 10 anni al fianco del sindaco Di Cicilia, si è sempre prodigato con l'umiltà e la semplicità che ha caratterizzato la sua vita. Sempre in giunta, ha onorato fin dal primo giorno la carica e l'impegno assunto con i suoi concittadini, con orgoglio e dignità. Una persona generosa, sempre pronta a tendere la mano e a mettersi a disposizione per il bene del suo paese. La sindaca e l'amministrazione tutta sono vicini al dolore della famiglia e ringrazieranno per l'ultima volta il caro Giovanni, domani, alle 16, nella Chiesa Madre del paese. Nel rispetto del D.P.C.M. in vigore si raccomanda di evitare assembramenti e di indossare la mascherina”.