Covid. Si svuota la terapia intensiva del Frangipane. L'Irpinia spera

Emergenza covid, si svuota il reparto di terapia intensiva dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Nessun malato è ricoverato nell'area critica, guidata dal dottore Maurizio Ferrara e restano solo sette malati in Area Covid, di cui 5 (su 16 posti letto) in Medicina e 2 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. È la seconda buona notizia del giorno.

Encomiabile è stato il lavoro svolto da tutto il personale sanitario a partire dai giorni più critici della pandemia. Veri e propri angeli del soccorso che hanno visto davanti ai loro occhi il dolore e toccato con mano la sofferenza di tante persone che purtroppo non ce l'hanno fatta, ma anche la gioia di chi è riusciuto a vincere la malattia.

All'ospedale Landolfi di Solofra nessun paziente coronavirus è ricoverato e la struttura è ufficialmente Covid free. Sono intanto 51 i nuovi casi di coronavirus accertati in tutta l'Irpinia. Avanza la campagna vaccinale e l'Irpinia spera di superare l'emergenza sanitaria definitivamente.