Landolfi, il Prefetto: "Proverò a mediare tra Regione e territorio" Il sindaco Vignola aveva scritto al rappresentante di governo

I sindaci del solofrano restano sul piede di guerra contro la paventata chiusura dell'ospedale Landolfi. Il sindaco Michele Vignola ha scritto al prefetto Paola Spena per cercare una mediazione e stamattina, a margine delle celebrazioni del 2 giugno per la festa della Repubblica, il rappresentante di Governo ha dato una prima risposta.

“Interloquirò con i rappresentanti della Regione Campania e, successivamente, anche con l’Asl e il Moscati. Il mio compito è sempre quello di ascoltare il territorio e trovare un’occasione per mediare. Ovviamente, alla fine le scelte strategiche appartengono alla Regione, per quanto possibile d’intesa con le amministrazioni locali. Cercheremo di trovare un percorso differente che possa conciliare le esigenze di tutti".

Resta in piedi anche la richiesta di Vignola di essere convocati con i colleghi Giaquinto e Pelosi in Regione per parlare direttamente con il governatore De Luca e provare a salvare l'ospedale della Concia.