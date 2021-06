Ritardi Asl nei vaccini, sindacati in piazza Cgil Cisl e Uil protesteranno davanti gli uffici di via degli Imbimbo l'11 giugno

Di fronte alla gravissima epidemia da Covid 19 che continua a colpire la nostra provincia, le scriventi organizzazioni sindacali CGIL CISL E UIL unitamente alle organizzazioni sindacali dei pensionati SPI CGIL, FNP CISL IRPINIASANNIO e UILP UIL della provincia di Avellino, in più occasioni hanno manifestato alla Dirigente dell’ ASL Dr.ssa Morgante il Ioro dissenso nella organizzazione del servizio di vaccinazione e nel mancato funzionamento dei servizi di contatto con gli utenti.

Nonostante abbiano chiesto per iscritto la convocazione del comitato partecipativo e consultivo dell'Asl di Avellino di cui fanno parte anche le scriventi Organizzazione Sindacali, istituito il 1° febbraio del 2018 con Delibera n.137 del Direttore Generale e mai convocato a memoria dei sottoscritti, non hanno avuto nessun riscontro. Un ostinato silenzio da parte della Dirigenza deII’ASL che non trova riscontro in un ottimale funzione delle strutture destinate alla vaccinazione ed alla prevenzione dalla malattia.

Di fronte a questa situazione, continuando da parte delI'ASL una mancanza di dialogo con le scriventi in merito alla complessa problematica inerente la pandemia anche in relazione al piano di vaccinazione degli anziani, dei fragili, dei disabili non ancora completato e delle successive fasce di popolazione, le suddette Organizzazioni Sindacali hanno indetto una manifestazione di protesta antistante l'ASL l’11 giugno prossimo venturo.