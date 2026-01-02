Riccio: "Serluca sarà l'anello di congiunzione tra Sannio, Irpinia e Regione" La soddisfazione dei socialisti: "Un incarico di prestigio che inorgoglisce la città del tricolle"

"L'assessore regionale all'agricoltura Maria Carmela Serluca, nostra concittadina, sarà l'anello di congiunzione tra Sannio, Irpinia e Regione Campania. Un incarico di prestigio che inorgoglisce la città di Ariano, a conferma del suo storico ruolo guida di un vasto territorio che va dalla Valle del Cervaro a quella dell'Ufita".

Ad Affermarlo è l'ex amministratore arianese Guido Riccio, figura di spicco del partito socialista nelle aree interne.

"Questa nomina è il giusto riconoscimento alla professionalità, alla coerenza e al perbenismo della dottoressa Serluca, a cui vanno le congratulazioni dei socialisti di Ariano.

Altra nota positiva che pure inorgoglisce noi socialisti è la nomina del nostro compagno e amico, segretario nazionale del Psi Enzo Maraio ad assessore regionale con deleghe importanti al turismo, alla promozione dei territori e transizione digitale.

Enzo Maraio è notoriamente un frequentatore della nostra sezione Ireneo Vinciguerra e molto vicino alla nostra città di cui ne conosce le problematiche e le necessità. Ecco dunque due possibili punti di riferimento e di contatto, che faciliteranno il rapporto delle nostre zone con la Regione Campania. Buon lavoro al presidente Roberto Fico e alla sua giunta