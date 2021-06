Vaccini, sabato e domenica c'è l'Open Day in Irpinia. Via alle registrazioni A mezzanotte si apre la piattaforma dell'Asl di Avellino

Sono aperte da questa sera alle ore 24.00 le prenotazioni per aderire agli open day organizzati dall’Asl di Avellino per le giornate di sabato 5 e domenica 6 giugno 2021.

I Centri Vaccinali di Avellino - Campo Coni, Ariano I. - Vita, Montoro, Mugnano del C. e Sant’Angelo dei Lombardi, saranno attivi sabato 5 giugno 2021 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per le categorie “Over 60” e “Over 70” (vaccino Astrazeneca) e dalle ore 20.00 alle ore 2.00 del 6 giugno 2021 per le categorie “Over 40” “Over 50” (vaccino Pfizer).

Nella giornata di domenica 6 giugno 2021 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 saranno aperti tutti i Centri Vaccinali territoriali dell’Asl di Avellino per i cittadini a partire dai 18 anni (vaccino Astrazeneca).

È possibile prenotarsi sulla piattaforma opendayvaccini.soresa.it oppure sulla App e-Covid Soresa a partire dalle ore 24.00 di questa sera fino ad esaurimento posti disponibili.