Centro autismo, Genovese: "Struttura aperta in autunno" Mancano ancora 100mila euro di lavori ma il traguardo si avvicina

Al Comune di Avellino si prova ad accelerare per la chiusura dei Lavori del Centro autismo di Rione Valle. Questa mattina, negli uffici di Piazza del Popolo, il sindaco di Avellino Gianluca Festa e l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Genovese hanno incontrato l’associazione di volontariato di Michelangelo Varrecchia.

“Poco tempo fa avevamo realizzato un ultimo sopralluogo e in quell’occasione tutti si sono resi conto che il centro ormai è quasi concluso - afferma Genovese - Abbiamo dato incarico al direttore dei lavori di effettuare una perizia d'assestamento; ora dobbiamo dare l'incarico alla ditta che dovrà sistemare i locali interni e la realizzazione di un marciapiede esterno dalla rotonda di Valle fino alla struttura. Successivamente, il sindaco e l'Asl dovranno accordarsi in merito alla gestione della struttura. Parlare di tempistiche non è mai semplice ma credo che la struttura sarà data in gestione in autunno".