Landolfi, consiglio comunale con Pizzuti e Morgante In programma l'8 giugno a Palazzo Orsini

Un consiglio comunale straordinario monotematico sul futuro dell'ospedale Landolfi. Lo ha convocato il Comune di Solofra per il prossimo 8 giugno alle ore 17 in prima convocazione e per il 10 giugno in seconda. Alla seduta sono stati invitati i rappresentanti delle istituzioni provinciali e regionali: i consiglieri Alaia Petracca Ciampi e Petitto il presidente Biancardi il prefetto Paola Spena ma soprattutto il manager Asl Maria Morgante e quello del Moscati Renato Pizzuti. Ma i sindaci del comitato Asl non si fermeranno qui. Annunciano di essere pronti a fare le barricate per salvare l'ospedale della Concia e arrivare fino a palazzo Santa Lucia dal governatore De Luca.