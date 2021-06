Raimon, Monaco di Baviera a Lioni con una bici alimentata a pannelli solari L'incredibile storia svelata dai ragazzi della Pro Loco di Lioni

Un ospite inatteso, una storia incredibile: a svelarla i ragazzi della Pro Loco di Lioni, che hanno documentato il passaggio in Paese di Raimon. Un ciclista davvero speciale. Raimon è arrivato a Lioni direttamente da Monaco di Baviera, sta girando il mondo con la sua bicicletta elettrica alimentata da pannelli solari; pedala, in media, 150 kilometri al giorno e ciò che di lui ha colpito, immediatamente, è la felicità. Si è ritrovato a Lioni per caso. Ha deciso di fermarsi per un paio di ore alla Chiesetta per ricaricare il suo mezzo e per respirare un po' di aria pura. Per sintetizzare l'emozione vissuta per questo singolare incontro, gli stessi ragazzi della Pro Loco hanno così scelto una citazione dal libro “Cercami nel vento” di Silvia Montemurro: “Esistono luoghi che ci chiamano, magari anche da molto lontano. Non ne conosciamo la ragione, ma, ancora prima di averli visti, sappiamo che seguendo il loro richiamo ritroveremo un pezzo della nostra anima”. Raimon è ripartito, solo la strada e la libertà davanti a lui, dopo essere stato accolto a braccia aperte dal calore della gente irpina.