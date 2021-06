Isola pedonale al centro storico, si cambia ancora Chiusa tutti i giorni fino al 30 giugno via Chiesa conservatorio

Tra le polemiche cambia ancora la pedonalizzazione del centro storico del capoluogo. Il coprifuoco slitta di un’ora per effetto del nuovo provvedimento del governo e l’amministrazione comunale vara una nuova ordinanza. Resterà chiusa al traffico automobilistico, per tutto il giorno e tutti i giorni, fino al 30 giugno, via Chiesa conservatorio. pedonalizzata dalle ore 20 alle 24. via Nappi, nel tratto compreso tra Via Carmine e Corso Umberto I, Via Del Gaizo, Via Duomo, Via San Francesco Saverio, Via Oblate, Corso Umberto I nel tratto compreso tra Via Sant’ Antonio Abate e Piazza Amendola, Via Luigi Amabile nel tratto compreso tra Piazza Amendola e Via Trinità. Per finire, sarà chiusa al traffico solo dal giovedì alla domenica, dalle 20 alle 24, via Fratelli Urciuoli.