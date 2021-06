Il Piano di Zona non decolla: "Pochi servizi, personale insufficiente" L'allarme del presidente dell'azienda consortile Nunziante Picariello

L'azienda consortile dell'ambito A4 è ancora ferma al palo. L'assistenza e le politiche sociali alle fasce deboli della popolazione irpina continua a non decollare, si erogano pochi servizi e male.

E' l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio Nunziante Picariello, sindaco di Capriglia, a margine di quella che stamattina al Comune di Avellino doveva essere la prima assemblea dei sindaci dopo la trasformazione in azienda pubblica.

In realtà è stato tutto rinviato al 22 giugno. Resta da decidere come sostituire il vice presidente Pasquale Pisano e Antonio Aufiero.

“Le difficoltà ci sono, inutile negarlo, ma bisogna anche dire che la burocrazia la fa da padrona, rallentando ulteriormente le cose”.

E poi c'è anche un problema legato al personale

“Di nostro ne abbiamo pochissimo - aggiunge Picariello - questo ci crea grandi difficoltà. purtroppo dipende dalle cooperative, non abbiamo dipendenti nostri che fanno quello dalla mattina alla sera, tre ore al giorno non risolvono il problema. In questo modo lavorano poco e male".