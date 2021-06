Lutto nel mondo della musica, muore il maestro Mario Cesa E' morto all'età di 81 anni compositore, musicista e già docente al Conservatorio

Lutto nel mondo della musida. È morto ad Avellino all’età di 81 anni il maestro Mario Cesa, compositore e musicista, già docente presso il Conservatorio Domenico Cimarosa. «Con la scomparsa di Mario Cesa l’Irpinia perde uno dei suoi figli migliori», scrivono in una nota il Presidente del Conservatorio, Achille Mottola, e il Direttore Maria Gabriella Della Sala, che «insieme al CdA, ai docenti e agli studenti del Conservatorio Cimarosa e al personale tutto, partecipano con profondo cordoglio al lutto che ha colpito la famiglia Cesa per la scomparsa dell’amato Maestro Mario».

Mario Cesa rappresentava un riferimento a livello nazionale e internazionale, ricordano. Musicista di vaglia, raffinato intellettuale, grande animatore culturale e storico didatta del Conservatorio di Avellino, Mario Cesa è stato punto di riferimento per intere generazioni di musicisti. Fine compositore, le sue opere erano conosciute in tutto il mondo». Indissolubile il suo rapporto stretto con la città di Avellino e con l’Irpinia. «Artista luminoso, negli anni era riuscito a far diventare la rassegna internazionale d’orchestra “Musica in Irpinia”, uno degli appuntamenti più importanti della Campania e non solo», mentre «si era anche dedicato allo studio delle melodie popolari della sua terra».