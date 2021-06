Lioni, ultimi giorni per partecipare alla seconda edizione di "Balcone fiorito" La Pro Loco: "Un modo semplice, diverso, di abbellire il paese". Ecco tutti i dettagli

A Lioni ritorna per il secondo anno l'iniziativa "Balcone fiorito", c'è tempo sino a martedì prossimo per partecipare. A illustrare i dettagli la sempre attiva Pro Loco: "Il balcone fiorito, manifestazione giunta alla sua seconda edizione e riproposta dopo diversi anni, è un modo semplice, diverso, di abbellire il proprio paese con i differenti colori dei fiori e delle piante. È un momento attraverso il quale si vuole vivere una condizione di rinascita, anche interiore, esternandola, però, in tutte le sue forme. A volte è la natura a infondere speranza, ed è essenziale alla crescita dei contesti sociali. Nonostante tutte le limitazioni imposte, vogliamo colorare, ancora una volta, il nostro paese, ridando luce alle vie che lo caratterizzano, al centro storico, alla piazza. Questo progetto è svolto in collaborazione "La Consulta Delle Donne di Lioni", "La Prediletta e Forum Dei Giovani Lioni". La giuria esprimerà il verdetto il 30 giugno e sarà composta dai membri delle associazioni che hanno collaborato, da un rappresentante dell’amministrazione e da un presidente di eccezione, che attraverso un’accurata analisi, insieme ai membri di giuria, decreteranno il vincitore. Partecipare è semplice e gratuito". Tutte le info e il regolamento sono disponibili collegandosi al sito della Pro Loco di Lioni.