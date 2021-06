Calitri, ecco i dati ufficiali sui cittadini finora vaccinati Il Comune Altirpino ha comunicato anche un disservizio temporaneo nella giornata di lunedì prossimo

Arrivano aggiornamenti di vario tenore dalla splendida Calitri. Il Comune Altirpino ha diffuso i dati relativi alle vaccinazioni anti Covid-19, elaborati sulla base dei dati forniti dall'ASL: sono 2.541 i cittadini che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, oltre il 60 per cento delle persone vaccinabili presenti a Calitri, mentre sono 1.023 le persone a cui è già stata inoculata anche la seconda dose, per un totale di oltre il 25 per cento della popolazione vaccinabile.

Questa mattina, intanto, presso l'Abbazia del Goleto, il Comune di Calitri ha preso parte al conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi all'Arma dei Carabinieri nell'anno del 207° anniversario di fondazione.

Sempre da Calitri arriva la segnalazione alla cittadinanza che lunedì 14 giugno 2021, dalle 8 alle 14, ci sarà l'interruzione dell'erogazione dell'acqua nell'area del piano di zona, di Croce Penta, delle case popolari e lungo l'ex statale 399 dal kilometrom 12.000 al 13.200.