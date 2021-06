Vaccini, sold-out le prenotazioni per gli Open day Pfizer E intanto nelle ultime 24 ore 3.659 dosi somministrate

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino 3.659 dosi di vaccino così suddivise:

226 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino

120 presso il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano

307 presso il Centro Vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi

132 presso il Centro Vaccinale di Montemarano

449 presso il Centro Vaccinale di Avellino

196 presso il Centro Vaccinale di Montoro

210 presso il Centro Vaccinale di Solofra

192 presso il Centro Vaccinale Vita di Ariano Irpino

54 presso il Centro Vaccinale di Vallata

97 presso il Centro Vaccinale di Atripalda

60 presso il Centro Vaccinale di Flumeri

96 presso il Centro Vaccinale di Moschiano

174 presso il Centro Vaccinale di Cervinara

141 presso il Centro Vaccinale di Ariano Palazzetto dello sport

120 presso il Centro Vaccinale di Montefalcione

133 presso il Centro Vaccinale di Grottaminarda

57 presso il Centro Vaccinale di Mercogliano

54 presso il Centro Vaccinale di Altavilla Irpina

116 presso il Centro Vaccinale di Mugnano del Cardinale

243 presso il Centro Vaccinale di Montella

122 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia

218 presso il Centro Vaccinale di Lioni

142 presso le Aziende

E intanto sono terminate in poco più di 24 ore le prenotazioni per l'Open Day Pfizer presso i centri vaccinali irpini. Circa 12.000 le somministrazioni che verranno effettuate nelle giornate di mercoledì 16 e venerdì 18 giugno e rivolte alla fascia di popolazione dai 12 anni in su.