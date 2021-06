Veleni nelle Valli, chiesto un tavolo alla Regione Su sollecitazione di Anci e Legambiente

Dopo la presentazione dei risultati dell'indagine Spes, lo studio di biomonitoraggio avviato nel 2016 e condotto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno sulla popolazione esposta all'inquinamento ambientale, Anci Campania e Legambiente Campania hanno chiesto all'Assessore all'Ambiente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, e ai presidenti della Quinta (Sanita' e sicurezza - presidente Vincenzo Alaia) e Settima Commissione Consiliare permanente (Ambiente - presidente Giovanni Zannini), l'istituzione di un Tavolo Regionale per approfondire le analisi dello studio Spes e concertare una strategia condivisa con enti, autorita' preposte, associazioni e forze sociali. Si tratta di passare dalle parole ai fatti, dice il Presidente di Anci Campania, Carlo Marino. Certamente non si parte da zero perche' oltre a Spes sono gia' in campo progetti ma occorre un nuovo scatto. I residenti nelle aree piu' a rischio non possono piu' aspettare, e' necessaria una condivisione immediata delle problematiche sollevate dallo studio Spes.