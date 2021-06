Vaccini, il Prefetto: "Percorso chiarito, avanti con fiducia" Spena: "Resta da recuperare il tempo perso con le farmacie"

A margine della presentazione della Festa della Musica al Conservatorio Cimarosa, il Prefetto Paola Spena ha fatto il punto sulla campagna vaccinale, dicendosi fiduciosa dopo qualche giorno di apprensione e caos legato alla vicenda Astrazeneca e la morte della 18enne ligure. “Io credo che, dopo qualche difficoltà, il percorso sia stato chiarito. La collaborazione tra il Governo e la Regione procederà stabilmente. Già ieri è stato chiarito relativamente agli under 60 e coloro che hanno fatto la prima dose di AstraZeneca 70-80 giorni fa. Le dosi ci sono. Io penso che si procederà tranquillamente. Tra l'altro sta montando l’interesse di tutti e tutti vogliono fortemente vaccinarsi. L’importante, adesso, è recuperare il tempo perso con le farmacie. Quest’ultime erano tarate per Johnson & Johnson e ora dovranno riorganizzarsi con Pfizer e Moderna. Anche in questo caso, però, sono convinta che l’Unità di Crisi della Regione Campania darà una risposta in tempi brevi e senza intoppi”.