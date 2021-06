Maturità ai tempi del covid. "Noi, tutti vaccinati. Siamo pronti per l'esame" Un gruppo di studenti si ritrova la sera prima dell'esame: siamo felici, finalmente ci siamo

La maturità ai tempi del Covid. Sarà un esame speciale per settantamila studenti campani. Ieri sera un gruppo di studenti del Liceo polivalente Imbriani di Avellino ha voluto immortalare la storica attesa nella sera prima degli esami, ritrovandosi davanti i cancelli dello storico istituto di via Pescatori. Tutti vaccinati i giovani pronti per la prova, che stamane varcheranno l'ingresso del liceo per l'esame. Otto e trenta prima prova in presenza anche ad Avellino, dove sono state solo tre le settimane tra i banchi per studenti di licei e istituti in un anno intero di scuola, per diretta disposizione del sindaco Gianluca Festa. L’esame quest’anno come quello precedente si svolgerà diversamente, non ci sono scritti. I maturandi dovranno sostenere una prova orale dalla durata di un’ora, che comprenda tutte le materie, insieme all’esposizione di un elaborato della materia primaria di corso. I ragazzi, gioiosi e carichi di entusiasmo, ieri sera si sono dati appuntamento per salutare l'anno scolastico e l'imminente avvio della prova d'esame. I ragazzi sono tutti vaccinati con johnson & Johnson e commentano: "Una gioia enorme aver fatto il vaccino e poter vivere spensierati questa prova - raccontano emozionati -".