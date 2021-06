Vaccini, sfondato il muro delle 6mila dosi. Boom Avellino 1151 somministrazioni I dati, i vaccini dell'Asl

Un vero e proprio record per la somministrazione dei vaccini in Irpinia, dove ieri sono state incolute 6.113 dosi di vaccino. Una cifra importante che assicura una preziosa accelerata alla campagna vaccinale. Intanto l’indice di positivita` ritorna nella media delle ultime due settimane, dopo il 6,4% fatto registrare l’altro ieri. L’ultimo bollettino dell’Asl riporta dieci nuovi casi di Covid-19 su 745 tamponi esaminati. Tradotto in termini significa che il rapporto tra test analizzati e infetti scovati e` all’1,35%, leggermente piu` basso della tendenza complessiva della Campania (1,88%).

Intanto ecco come sono state suddivise le dosi di vaccino somministrate comune per comune, secondo la nota fornita dall'Asl di Avellino, guidata da Maria Morgante.

222 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino

234 presso il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano

198 presso il Centro Vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi

71 presso il Centro Vaccinale del P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi

240 presso il Centro Vaccinale di Montemarano

1.151 presso il Centro Vaccinale di Avellino

342 presso il Centro Vaccinale di Montoro

234 presso il Centro Vaccinale di Solofra

210 presso il Centro Vaccinale Vita di Ariano Irpino

84 presso il Centro Vaccinale di Vallata

227 presso il Centro Vaccinale di Atripalda

108 presso il Centro Vaccinale di Flumeri

224 presso il Centro Vaccinale di Moschiano

240 presso il Centro Vaccinale di Cervinara

204 presso il Centro Vaccinale di Ariano Palazzetto dello sport

240 presso il Centro Vaccinale di Montefalcione

414 presso il Centro Vaccinale di Grottaminarda

222 presso il Centro Vaccinale di Mercogliano

222 presso il Centro Vaccinale di Altavilla Irpina

239 presso il Centro Vaccinale di Mugnano del Cardinale

241 presso il Centro Vaccinale di Montella

120 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia

240 presso il Centro Vaccinale di Lioni

6 presso le Aziende

180 presso Drive Trough