Lioni entra in "IO", la Pubblica Amministrazione a portata di mano Importante passo in avanti verso la digitalizzazione, ecco tutti i dettagli sull'App

Il Comune di Lioni ha aderito ad “IO”, l'applicazione per rendere la Pubblica Amministrazione a portata di mano. Attraverso un documento firmato dall'assessore per l'innovazione tecnologica, Lucia D'Amelio, e dal sindaco Yuri Gioino, è stato reso noto che, insieme ad oltre 5 mila Comuni italiani, anche il Comune di Lioni è entrato a far parte di “IO”, l’App ideata e sviluppata dal team per la trasformazione digitale quale interfaccia tra cittadino e Pubblica Amministrazione. La visione alla base di “IO” è quella di mettere al centro il cittadino, nell’interazione con la Pubblica Amministrazione, attraverso un’applicazione semplice ed intuitiva, disponibile direttamente sul proprio smartphone e scaricabile da tutti. L’app “IO”, già in uso a molti per il cashback ed il bonus vacanza, permetterà al Comune di inviare messaggi al cittadino e, a questi, di pagare attraverso Pago PA, funzione integrata. Con l’ingresso in “IO” il Comune di Lioni potrà, ad esempio: inviare notifiche promemoria in prossimità della scadenza di documenti (in particolare, della carta di identità); aggiornare il cittadino rispetto allo stato di avanzamento di eventuali pratiche avviate; invitare il cittadino a ritirare la tessera elettorale o altri documenti. Nei prossimi mesi altri nuovi messaggi saranno personalizzabili e attivabili dall’Ente. Gli ambiti di applicazione di questa nuova opportunità sono ampi e ancora in evoluzione e riguarderanno anche altri settori oltre a quello anagrafico. Saranno, infatti, disponibili la possibilità di notifica e pagamento di posizioni debitorie e di multe, gli avvisi relativi ad interruzioni di erogazione elettrica o idrica per i residenti in determinate strade e gli avvisi sullo stato di eventuali pratiche edilizie avviate.