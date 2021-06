Rifiuti, ad Ariano al via i controlli anche con i droni Intesa tra Amministrazione e IrpiniAmbiente per un monitoraggio di tutto il territorio

Dopo il via del servizio di raccolta dei rifiuti ad opera della società IrpiniAmbiente, prosegue la collaborazione con la locale amministrazione comunale di Ariano Irpino per raggiungere un livello soddisfacente del servizio.



A seguito di intese intercorse tra il management della Società Partecipata dalla Provincia di Avellino e il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, a far data da lunedì 21 giugno l'intero territorio, in ottemperanza a tutte le disposizioni normative, sarà interessato da un controllo con droni di ultima generazione.



"Il ricorso a tale dispositivo - affermano l'Amministratore Unico Dott. Antonio Russo e il Direttore Generale Prof. Armando Masucci - si presenta di importanza rilevante per un monitoraggio costante di tutto il territorio di Ariano Irpino, al fine di puntare ad un miglioramento delle percentuali della raccolta differenziata".

"Allo stesso tempo - proseguono Russo e Masucci - il ricorso a tale sistema di controlli si prefigura determinante anche per prevenire l'annoso e disgustoso fenomeno dello sversamento illegale dei rifiuti nelle aree sensibili del comune, che rischia di elevare i costi di smaltimento, oltre a danneggiare il patrimonio ambientale".



I controlli saranno effettuati in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza e permetteranno, nel giro di qualche giorno, di valutare sin da subito le ricadute del nuovo servizio posto in essere nel comune di Ariano Irpino.