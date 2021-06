Mobilità, riprendono le corse festive tra Avellino e Comuni vicini La soddisfazione del Prc

"Riprendono le corse festive tra Avellino e i Comuni vicini: Atripalda e Mercogliano. La dirigenza dell’ Air aveva fatto riferimento, a dicembre del 2020, a una sospensione breve. Sono invece passati sei mesi, che hanno segnato un netto passo indietro nella mobilità urbana, soprattutto per le periferie". Così Tony Della Pia -Segretario Provinciale Partito della Rifondazione Comunista, Luigi Caputo -PRC Atripalda e Costantino D’Argenio – PRC Avellino in una nota stampa congiunta.

"Quella di oggi è perciò una vittoria di tutti i cittadini e le cittadine che nel corso di questo periodo hanno fatto sentire la loro protesta contro un provvedimento iniquo e penalizzante, in particolare per la popolazione meno abbiente - spiega Della Pia -. E’ una vittoria – ci sia consentito esprimere la nostra soddisfazione - anche per Rifondazione Comunista, l’ unico partito, in questa come nelle precedenti occasioni, ad essersi impegnato per la ripresa del servizio domenicale, promuovendo a tal fine anche una raccolta di firme. Adesso - oltre ad augurarsi che l’AIR non ritorni nuovamente sui propri passi- l’obiettivo è quello di un potenziamento delle corse domenicali, equiparandone o quanto meno avvicinandone la frequenza a quelle dei giorni feriali. Ciò anche se le recenti scelte dell’AIR suscitano preoccupazioni più che fondate riguardo a un rischio di marginalizzazione della nostra provincia. Noi comunque non mancheremo di far sentire la nostra voce, vista anche l’ ormai storica latitanza dei Sindaci e delle Amministrazioni dei Comuni interessati".