Caldo record, sterpaglie in fiamme in irpinia: fumi sulla Statale Doppio intervento dei caschi rossi

Super lavoro in una domenica torrida dei vigili del fuoco oggi in Irpinia. in fiamme sterpaglie e residui vegetali in molti punti della provincia. Uno di questi interventi è stato svolto lungo la SS 7, nel territorio del comune di Manocalzati, dove i fumi della combustione avevano anche invaso parte della carreggiata. Le fiamme sono state spente bonificando l’area.

Nel pomeriggio di oggi 20 giugno sono intervenuti nel comune di Forino, in località Monte Salto, per un incendio che ha riguardato un cumulo di legna in un fondo di proprietà del comune. Due le squadre intervenute con tre automezzi, le quali hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.