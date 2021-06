Al campo Coni fa troppo caldo, i vaccini si spostano al Palazzetto L'annuncio del sindaco Festa

L'hub vaccinale del Campo Coni trasloca al palazzetto dello Sport. L'annuncio da parte del sindaco Gianluca Festa nella consueta diretta facebook del lunedì sera. "Abbiamo ricevuto molte segnalazioni da parte delle persone che, per il caldo, stanno avendo grandi problemi - ha riferito il primo cittadino - Questa mattina, insieme all'Asl, abbiamo effettuato un sopralluogo presso il locali del Paladelmauro. In base alla situazione climatica, vorremmo spostare le attività presso il Palasport. Già in settimana opereremo lo spostamento dell’attrezzatura verso il Paladelmauro. Si era anche pensato a dotare il centro vaccinale di via Tagliamento di appositi sistemi di refrigerazione, ma la spesa sarebbe stata troppo onerosa". Dunque il centro vaccinale inaugurato a febbraio trasloca per il rush finale delle vaccinazioni nel capoluogo.