Avellino. Addio coprifuoco: folla al Corso per il count down Intanto da oggi si intensificano i controlli nelle zone della movida

In centinaia per il Corso Vittorio Emanuele di Avellino ieri sera per l’affollatissimo count down per la mezzanotte, che ha chiuso la zona gialla con tanto di coprifuoco alle 24.

Una folla di giovanissimi ha salutato una delle regole anti contagio maggiormente severe degli scorsi mesi. Da oggi dunque via il coprifuoco e via libera ai rientri senza restrizioni, ma con più controlli nei luoghi della movida e all’interno di bar e ristoranti. Parte la zona bianca e arriva la stretta del Comune di Avellino. Piazza del Popolo, almeno per ora, non ha in serbo ordinanze restrittive per il consumo degli alcolici o la libera circolazione nelle aree più frequentate.

Ma ci saranno già controlli in strada per scongiurare un liberi tutti senza regole. Lo annuncia l’assessore alla Sicurezza, Giuseppe Giacobbe - «abbiamo organizzato un pattugliamento più serrato, con controlli più accurati da parte degli organi di polizia». Cadono tutte le restrizioni, intanto, anche per le consumazioni all’interno dei locali, ma resta l’obbligo del distanziamento e della mascherina.

Lo ricorda Giacobbe che precisa: le sorvegliate speciali saranno le zone di maggiore ritrovo da Via De Concilis, Tuoro Cappuccini, il viale dei platani e il Corso – spiega Giacobbe – sa- ranno oggetto di attenzioni particolari, compresi i locali.

Non ci saranno, come l’anno scorso, improbabili isole della movida. Tranne che nel cuore antico della città.