Da oggi vaccini al Del Mauro. Ieri boom di somministrazioni Quasi 6.300 inoculazioni nelle ultime 24 ore

Un trasloco lampo alle prime luci dell'alba e già da stamattina alle 8 il centro vaccinale di Avellino si è spostato dal Campo Coni al palasport Giacomo Del Mauro. Le temperature torride degli ultimi giorni hanno reso insostenibile la situazione nell'hub di via Tagliamento e allora Asl e Comune, in accordo, hanno deciso per il trasferimento. In fila tra la gente c'è chi è più contento della nuova location e chi invece non manca di sottolineare disagi organizzativi.

Intanto l'open day pfizer di ieri ha riscosso un buon successo con quasi 6.300 inoculazioni, cosi distribuite:

183 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino

246 presso il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano

230 presso il Centro Vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi

162 presso il Centro Vaccinale di Montemarano

1.118 presso il Centro Vaccinale di Avellino

283 presso il Centro Vaccinale di Montoro

248 presso il Centro Vaccinale di Solofra

220 presso il Centro Vaccinale Vita di Ariano Irpino

145 presso il Centro Vaccinale di Vallata

276 presso il Centro Vaccinale di Atripalda

90 presso il Centro Vaccinale di Flumeri

244 presso il Centro Vaccinale di Moschiano

240 presso il Centro Vaccinale di Cervinara

212 presso il Centro Vaccinale di Ariano Palazzetto dello sport

332 presso il Centro Vaccinale di Montefalcione

367 presso il Centro Vaccinale di Grottaminarda

270 presso il Centro Vaccinale di Mercogliano

242 presso il Centro Vaccinale di Altavilla Irpina

317 presso il Centro Vaccinale di Mugnano del Cardinale

241 presso il Centro Vaccinale di Montella

137 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia

265 presso il Centro Vaccinale di Lioni

175 presso Drive Through

2 a domicilio