Ariano, Pediatria al Frangipane non chiude. "Nessun allarme, notizia infondata" La nota dell'Asl

A seguito della nota diramata da un'associazione di Ariano Irpino circa la chiusura del Reparto di Pediatria del P.O. di Ariano Irpino, l'Azienda Sanitaria Locale smentisce tale notizia infondata che in queste ore sta generando allarme per la cittadinanza e l'utenza del nosocomio arianese.

Ad oggi la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero non ha disposto nessuna chiusura dell'U.O.S.D. Pediatria, che risulta regolarmente attiva. Come più volte dichiarato dall'Azienda Sanitaria Locale, ad oggi si registra una carenza di personale medico specialista in Pediatria, nonostante l'espletamento di uno specifico concorso, svolto nell'anno 2020, che ha permesso l'assunzione di n. 2 Dirigenti Medici di Pediatria. A seguito della indisponibilità di altri pediatri presenti nella graduatoria del suddetto concorso per ulteriori 2 unità, l'Asl ha richiesto lo scorrimento di graduatorie presso altre Aziende Sanitarie e Ospedaliere della regione Campania, senza purtroppo alcun risultato. Pertanto, nelle more dell'espletamento di un nuovo Concorso, è stato pubblicato in data 21 giugno 2021 Avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di n. 2 Pediatri, al fine di garantire una più agevole turnazione del personale medico in forze presso il Reparto che con grande sacrificio sta garantendo l'espletamento del servizio presso il Presidio Ospedaliero.