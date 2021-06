Manifestazione per il Landolfi, in piazza anche il Pd di Solofra Il segretario Normanno: "Garantire e difendere il diritto alla salute"

Il Circolo PD di Solofra aderisce alla manifestazione del 24 giugno 2021, indetta da tutti i gruppi consiliari, dalle associazioni sindacali e datoriali , dai comitati e dalle associazioni presenti sul territorio cittadino a difesa del Pronto Soccorso, fondamentale per il distretto industriale di Solofra e per tutta la Provincia, nonchè a difesa dell’intero Presidio Ospedaliero “Landolfi”.

Garantire e difendere il diritto alla salute, quale diritto fondamentale del cittadino, è uno dei compiti fondamentali della politica ed un partito deve saper interpretare le esigenze ed i bisogni delle Comunità.

Il Circolo del Partito Democratico sarà al fianco delle Istituzioni, dei comitati, delle associazioni datoriali, sindacali e di tutte le associazioni del territorio, affinchè per il Presidio Ospedaliero i reparti di specialistica previsti non siano in sostituzione, ma in aggiunta al Pronto Soccorso ed ai reparti ad esso connessi.