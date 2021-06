Bomba nel Fenestrelle: il 18 luglio saranno evacuati 2500 cittadini avellinesi Grandi manovre per mettere in sicurezza la zona sono previste per la realizzazione del bomba day

Si terrà il prossimo 18 luglio il bomba day ad Avellino, per la rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto nel Fiume Fenestrelle. I rappresentanti istituzionali del Comune di Avellino, dell’Esercito e della Prefettura hanno effettuato un sopralluogo per programmare le operazioni. Ma spunta anche la seconda opzione per la realizzazione dell'intervento: quella del 25 luglio qualora non si riuscisse a completare le manovre per il 18 luglio. Costerà 50mila euro la rimozione della bomba bellica. Un passaggio necessario per consentire l'apertura del sottopasso. Confermato, nel tavolo di ieri, il numero delle persone che andranno evacuate, non più di 2500.