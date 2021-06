Medici in ferie, è sos pediatri al Frangipane. Arrivano i rinforzi dal Moscati L'azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” ha sottoscritto una convenzione con l’Asl Avellino

Nonostante le difficoltà organizzative interne legate alla carenza di personale che si accentueranno nei mesi di luglio e agosto per la legittima fruizione delle ferie da parte di medici, infermieri e operatori, l’azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” ha sottoscritto una convenzione con l’Asl Avellino per la copertura di turni di Pediatria presso il presidio ospedaliero di Ariano Irpino.

Lo scorso 16 giugno, infatti, l’azienda sanitaria Locale ha richiesto una disponibilità, da parte dell’Azienda “Moscati”, di dirigenti medici pediatri per garantire la continuità assistenziale nell’Unità Operativa di Pediatria dell’ospedale “Frangipane”.

La direzione strategica dell’Azienda “Moscati”, spinta innanzitutto dalla volontà di contribuire affinché ai cittadini siano sempre assicurati i necessari servizi di cura, si è immediatamente attivata per offrire collaborazione concreta all’Asl e cercare di soddisfare la richiesta di prestazioni specialistiche. Pertanto, dopo aver consultato il direttore dell’Unità operativa di Pediatria, nelle more della sottoscrizione della convenzione pubblicata con apposita deliberazione ieri pomeriggio, 23 giugno, ha subito dato disponibilità di pediatri per i giorni 23, 24, 28 e 29 giugno.

Con la sottoscrizione della convenzione, poi, l’azienda “Moscati” garantirà al reparto di pediatria del presidio “Frangipane”, per i prossimi mesi di luglio e agosto, la copertura di 10 turni di 12 ore per ciascun mese, che gli specialisti pediatri svolgeranno al di fuori dell’orario di lavoro e compatibilmente con le normali attività istituzionali.