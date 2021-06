Landolfi. De Luca: "Nessun dietrofront, sul Landolfi si va avanti" Il Governatore: si deve riqualificare con nuove destinazioni

«Così come ci siamo impegnati a fare. Così come faremo». Nella sua diretta Facebook settimanale il governatore della Campania, Vincenzo De Luca conferma le direttive impartite per il Landolfi di Solofra.

«Entro giugno approveremo il nuovo atto aziendale con le nuove destinazioni che abbiamo deciso». Avanti tutta dunque come deciso e predisposto con la delibera 201 approvata dalla giunta regionale il 19 maggio.

Le quasi duemila persone che avevano rappresentato la voce unica della protesta non convincono il governatore che impone l’avanti tutta sui cambi di destinazione per il polo sanitario della città della concia.

Non fa nessun cenno alla soppressione del pronto soccorso ma il Governatore rimarca il programma di riqualificazione del polo.

E partiranno a metà luglio i lavori, 2 milioni e 600mila euro, per gli impianti antincendio che servono per tutto l’ospedale; parte a luglio la gara per i lavori sulla facciata e a settembre parte la gara per quasi 8 milioni di euro per gli interventi strutturali nell’ospedale Landolfi.

«Non aggiungo altro. Entro giugno approviamo il nuovo aziendale con le nuove destinazioni che abbiamo deciso- tuona De Luca -».