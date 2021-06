"Follia pura chiudere Solofra. In autunno riapre il Gesualdo" Il sindaco Festa a tutto campo all'inaugurazione di un'area sgambamento cani

“Sicuramente l’area sarà migliorata ma pian piano stiamo provando ad essere vicini a tutti i nostri amici a quattro zampe. Anticipo la convocazione, nei prossimi giorni, delle associazioni del settore, perché abbiamo individuato alcune aree dove realizzare un canile comunale, abbiamo anche interloquito con il Comune di Mercogliano per provare ad immaginare un canile intercomunale”.

Poi la discussione si sposta sul pronto soccorso del Landolfi. “Voglio evitare che peggiori ulteriormente la condizione del Moscati. È follia pura anche soltanto immaginare la chiusura di quel presidio sanitario. Bene ha fatto Vignola a impugnare l’atto perché questa è una battaglia che riguarda tutte le nostre comunità. Andrò anche io all’incontro con il Ministro Speranza. Dobbiamo fare sentire la voce di tutte le nostre comunità anche ai livelli più alti”.

Intanto al centro storico raccolte quasi 400 firme per modificare l'isola pedonale. “Io ne ho viste tremila per lasciarla così com’è – replica - C’è un’amministrazione che assume delle decisioni e, purtroppo, non si possono accontentare tutti”.

Chiusura sulla zona del teatro Gesualdo. “Stiamo immaginando la creazione di una scala mobile che possa consentire l’accesso su piazza Duomo dal parcheggio del teatro. Si vuole puntare non soltanto sulla valorizzazione del parco ma anche su di un collegamento importante che renderà più facile la vita alle attività del centro storico. E ripartirà anche la cultura: in autunno riapriremo il teatro Gesualdo”.