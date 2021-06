Solofra. Roberto e Antonio: "Ci sposeremo a Cairano, l'amore vince sempre" Oggi la proposta di matrimonio in spiaggia a Salerno. Antonio: Il Ddl Zan è necessario

L’amore senza pregiudizi. Questa è la storia di Antonio e Roberto innamorati da otto anni e che si sposeranno il prossimo 11 settembre, a Cairano in Irpinia.

La coppia di Solofra sulla spiaggia di Santa Teresa a Salerno oggi ha emozionato tutti. Il loro amore non conosce barriere e pregiudizi. Oggi per Roberto la sorpresa speciale sull’arenile della proposta di matrimonio del suo Antonio. Roberto, 24 anni, ha detto subito sì tra gli applausi emozionati di tanti bagnanti che hanno assistito alla piccola cerimonia improvvisata in riva al mare. Roberto Ingenito e Antonio Savarese la loro storia d’amore diventa un racconto-esempio delle voglia di libertà e amore di milioni di cittadini in attesa dell’approvazione del Ddl Zan.

In queste ultime ore il Vaticano ha attivato i propri canali diplomatici per chiedere formalmente al governo italiano di modificare il DDl Zan, il disegno di legge contro l’omotransfobia perché violerebbe in “alcuni contenuti l’accordo di revisione del Concordato”.

“Per questo abbiamo deciso di mostrare un po’ a tutti la bellezza del nostro rapporto, perché tutti capiscano che nel volersi bene, amarsi e rispettarsi non c’è alcun rischio o offesa - spiega Roberto -“.

“Non saranno le scelte sbagliate di pochi a fermare la voglia di vivere di tanti - spiega Antonio -. Il nostro messaggio ai politici e istituzioni è il seguente: Accettate il Ddl Zan e approvate qualsiasi altro disegno di legge che difenda i diritti di tutti”.

Il dibattito nazionale ruota intorno al disegno di legge. “Siamo schiavi di una politica chiusa mentalmente e retrograda, di inutili guerre combattute solo per affermare il proprio ego e di diritti negati ingiustamente - racconta Antonio -.Abbiamo la responsabilità di cambiare il futuro. Nel nostro piccolo, mostrandoci sempre alla luce del sole, speriamo di contribuire a condividere e appoggiare tematiche che dovrebbero essere importanti per tutti”.

Da otto anni la coppia vive a Solofra, una comunità in cui i due innamorati sono perfettamente integrati.

“La nostra Solofra ci ama e ogni concittadino ha voluto rendersi partecipe della nostra gioia in questo giorno speciale in cui ci siamo promessi amore - racconta Roberto -. Il prossimo 11 settembre sarà la nostra festa, ma sarà anche un po’ la festa di tutte quelle persone che sono felici della gioia del prossimo, del rispetto dei suoi diritti, della convivenza libera di ogni individuo che possa avere pari diritti e doveri in uno stato civile”.

Lo stesso Roberto non nasconde di aver trascorso momenti difficili.

“Certo, devo ammettere che sono trascorsi anni difficili, per far capire anche alle nostre famiglie l’importanza del nostro amore, il nostro diritto ad essere una coppia a tutti gli effetti - spiega Roberto -. Ma, una cosa è certa, l’amore vince sempre”.

Dal canto suo Antonio racconta: “Sotto le nostre foto ci sono tante frase di auguri oggi, ma è triste leggerne anche di offensive. Sto rispondendo ad ognuno di loro perché amo il confronto. Vorrei capire il perché di alcune offese, il senso della paura e dell’attacco omofobo di alcune persone. Amare liberamente è un diritto di tutti, nel 2021 deve essere un concetto chiaro a tutti”.

E il prossimo 11 settembre Roberto e Antonio convoleranno a nozze a Cairano.

“Sarà una grande festa dell’amore - spiega Antonio -. Per quanti ancora abbiano idee retrograde è tempo di confrontarsi per capire quanto sia importante essere felici”.