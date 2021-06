Lutto nel mondo della scuola, addio al Preside Malanga Oggi i funerali nel Duomo di Avellino

Lutto nel mondo della scuola irpina per la morte del preside Lorenzo Malanga. Il preside Malanga si è spento ieri mattina all'alba, nella sua casa di via De Santis ad Avellino. Originario di Materdomini, a Caposele, è stato uno degli storici presidi dell'Irpinia. Figura esemplare di educatore, padre, marito, nonno amorevole lascia un vuoto incolmabile nella vita di tanti. Era legatissimo alle sue origini, alla sua Materdomini dove in tanti lo piangono. La notizia della sua dipartita ha fatto rapidamente il giro dell'intera provincia e ha lasciato sgomenti e addolorati tantissimi colleghi e irpini che si sono formati nelle scuole da lui guidate. Già docente di Lettere, era diventato successivamente dirigente scolastico. Una vita nella scuola e una vita per la scuola, per la formazione di giovani menti e coscienze. Malanga è stato preside, tra gli altri incarichi, dell’istituto magistrale di Avellino, del Vanvitelli di Lioni, del Ronca di Solofra. Una carriera lunga e intensa che lo ha portato in tante scuole della provincia irpina. Il preside Malanga tra i vari incarichi ha guidato per dieci anni l’istituto tecnico per geometri “Oscar D’Agostino”, fino al suo pensionamento nel 2002. Ha dedicato la sua vita allo studio e all'insegnamento, attraverso le scuole che ha diretto sono passate tante generazioni di avellinesi che poi si sono affermati nella vita. La sua è una testimonianza di equilibrio e di giustizia. Senza dimenticare la sua più grande qualità: essere stato una guida etica per intere generazioni. Il Preside Malanga lascia la moglie Maria, le figlie Elvira e Alessandra (giornalista e addetto stampa dell’azienda ospedaliera “Moscati”), i generi e nipoti adorati . I funerali oggi alle 16 nel duomo di Avellino.